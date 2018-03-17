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Російський письменник-терорист придумав, як закінчити війну на Донбасі

STYLERLIFE        17.03.2018 - 14:09
Фото: Бойовики "ДНР" (facebook.com/abazia)
Фото: Бойовики "ДНР" (facebook.com/abazia)

Прилепін воює на Донбасі на стороні "ДНР"івців

Російський письменник Захар Прилєпін, який воює на стороні терористів "ДНР", "відзначився" новим висловлюванням. На цей раз він придумав, як закінчити війну на Донбасі. Про це він повідомив в інтерв'ю РІА Новини.

"Якщо б Америка пішла на два тижні у відпустку, українська проблема була б вирішена стрімким чином. Не вся Америка, а частина, що приймає рішення", — сказав письменник-терорист.

Прилепін звинувачує у всіх бідах США. Він вважає, що саме Америка створює провокації.

Фото: Захар Прілєпін (twitter.com/DubovoySlavyans)

"У нас, розумієте, зв'язок з Донбасом, який ми спостерігаємо, він прмяий: приїжджає якийсь американський радник, живе в Києві три дні, їде, а на четвертий день починається чергова провокація, виступ. Тут не треба ворожити на кавовій гущі і за зірками, це дуже часто має просто прямі наслідки", — пояснив письменник.

Як раніше писав Styler, російський письменник Захар Прилєпін, який воює на стороні терористів "ДНР", заявив, що територіальна цілісність України повністю залежить від РФ. Таку думку він висловив в ефірі пропагандистської програми "Час покаже" на "Першому каналі". У студії обговорювали українських націоналістів, яких Прилепін назвав "жорстоко інфікованими людьми".

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Теги: Захар Прилепин
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