"Российский след": в Польше назвали виновника ухудшения отношений с Украиной

Он считает, что Россия будет играть на самых чувствительных вопросах

Организатор польского форума "Европа-Украина" Зигмунт Бердыховский обвинил Россиию в расшатывании дружественных отношений между Польшей и Украиной. Об этом он сообщил в интервью изданию "Сегодня".

"Все должны понимать, что она (Россия) будет играть на самых чувствительных вопросах, чтобы расшатать дружбу Украины и Польши. В связи с этим мы сейчас не должны удивляться, что российская пропаганда направлена на то, чтобы поссорить Украину и Польшу", - говорит польский эксперт.

Он вспомнил к примеру "Северный поток-2".

"Здесь нет наивности Европы, это игра интересов. Россия – огромная экономика, там можно заработать огромные деньги. Ничего общего с политикой это не имеет – это обычная игра бизнес-интересов. Но немногие в Европе понимают, что не всегда бизнес с Россией безопасен", - отметил Бердыховский.

Тем не менее, он опроверг слухи, что Москва влияет на политическую жизнь в Польше.

"Это неправда. Скажу так: всегда в нашей жизни мы можем встретить людей, чьи мысли и взгляды с нашими не совпадают. Нужно быть готовыми к тому, что такие мысли и взгляды будут появляться, но нам необязательно под ними подписываться. Плюрализм и свобода выражения мысли – основа демократии", - заявил Зигмунт.

Напомним, что из-за приветствия "Слава Украине" в Польше вызвали "копов".