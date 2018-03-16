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"Російський слід": у Польщі назвали винуватця погіршення відносин з Україною

STYLERLIFE        16.03.2018 - 11:30
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Він вважає, що Росія буде грати на самих чутливих питаннях

Організатор польського форуму "Європа-Україна" Зігмунт Бердиховський звинуватив Россиию в розхитуванні дружніх відносин між Польщею та Україною. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Сегодня".

"Всі повинні розуміти, що вона (Росія) буде грати на самих чутливих питаннях, щоб розхитати дружбу України і Польщі. У зв'язку з цим ми зараз не повинні дивуватися, що російська пропаганда спрямована на те, щоб посварити Україну і Польщу", - каже польський експерт.

Він згадав наприклад "Північний потік-2".

"Тут немає наївності Європи, це гра інтересів. Росія – величезна економіка, там можна заробити величезні гроші. Нічого спільного з політикою це не має – це звичайна гра бізнес-інтересів. Але мало хто в Європі розуміють, що не завжди бізнес з Росією безпечний", - зазначив Бердиховський.

Тим не менш, він спростував чутки, що Москва впливає на політичне життя в Польщі.

"Це неправда. Скажу так: завжди в нашому житті ми можемо зустріти людей, чиї думки і погляди не збігаються з нашими. Потрібно бути готовими до того, що такі думки і погляди будуть з'являтися, але нам необов'язково під ними підписуватися. Плюралізм і свобода вираження думки – основа демократії", - заявив Зигмунт.

Нагадаємо, що привітання "Слава Україні" у Польщі викликали "копів".

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Теги: Польша, Украина
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