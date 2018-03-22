Российский журналист рассказал, как его домогался Жириновский

Журналиста пытались увезти в сайну помощники политика

Скандального лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который грозился сбросить ракеты на Украину, обвинили в сексуальных ломогательствах. Об этом сообщил журналист "Настоящего времени", экс-сотрудник "Дождя" Ренат Давлетгильдеев.

Он рассказал, как сам стал жертвой сексуальных домогательств со стороны одиозного лидера партии, передает "Лента.ру".

Давлетгильдеев вспомнил историю о том, как его после финала конкурса "Мисс Россия" в Гостином дворе пытались увезти в сауну помощники Жириновского.

"Сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за ж**у так, что руки тряслись с диктофоном. Моя история — ерунда по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР", — сказал журналист.

Инцидент произошел еще до того, как сам журналист признался открыто в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. По его словам, после случившегося он испытывал чувство вины за домогательства со стороны влиятельных мужчин.

Как ранее сообщалось, российского режиссера Станислава Говорухина, которому запретили въезд в Украину, обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила российская журналистка Дарья Комарова.