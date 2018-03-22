Російський журналіст розповів, як його домагався Жириновський

Журналіста намагалися відвезти у сайну помічники політика

Скандального лідера ЛДПР Володимира Жириновського, який погрожував скинути ракети на Україну, звинуватили в сексуальних ломогательствах. Про це повідомив журналіст "Настоящего времени", екс-співробітник "Дощу" Ренат Давлетгильдеєв.

Він розповів, як сам став жертвою сексуальних домагань з боку одіозного лідера партії, передає "Лента.ру".

Давлетгильдеєв згадав історію про те, як його після фіналу конкурсу "Міс Росія" у Гостинному дворі намагалися вивезти в сауну помічники Жириновського.

"Сам він, поки давав невелике інтерв'ю, лапал за ж**у так, що руки тряслися з диктофоном. Моя історія — дурниця в порівнянні з тим, що бувало в тій же ЛДПР", — сказав журналіст.

Інцидент стався ще до того, як сам журналіст відкрито зізнався в своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації. За його словами, після інциденту він відчував почуття провини за домагання з боку впливових чоловіків.

Як раніше повідомлялося, російського режисера Станіслава Говорухіна, якому заборонили в'їзд в Україну, звинуватили в сексуальних домаганнях. Про це повідомила російська журналістка Дарина Комарова.