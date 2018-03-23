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Российский журналист рассказал, как кремлевская пропаганда "пробила дно"

STYLERLIFE        23.03.2018 - 10:51
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Ему пришлось столкнуться с настоящей наглостью

Российский журналист рассказал, как кремлевские пропагандисты устроили допрос его бабушке. Об этом Илья Яшин написал на своей странице в Facebook.

"Знаете, я занимаюсь политикой уже давно. Видел много де*ьма и думал, что привык ко всему. Но кремлевская пропаганда "пробила очередное дно". То, что они сделали, это просто за гранью добра и зла. "Лайф" представили "сенсационное расследование" о том, что я сдал свою бабушку в "тюрьму для стариков", - написал он.

"Моей бабушке летом исполнится 85. Пару лет назад она стала путать имена родственников, звать деда, который умер еще в 2005 году. Врачи объяснили это старческой деменцией. Мы устроили её в частный пансионат, где она находится под присмотром врачей и социальных работников. Это позволило улучшить ее психологическое состояние и продлить жизнь", - отметил журналист.

Яшин рассказал, что журналисты издания при помощи полиции прорвались с камерой к его бабушке  и устроили ей настоящий допрос.

"Можно все: слежка, вмешательство в частную жизнь, издевательство над пожилыми людьми. Запредельный цинизм, безнаказанность и при этом — содействие полиции и спецслужб… Какого же черта вы себе такое позволяете, рогатые вы черти без и стыда и совести", - добавил он.

Скриншот поста (facebook.com/yashin.ilya)

Кстати, известный российский журналист из-за угроз вывез семью из РФ.

Напомним коротко о главных событиях 22 марта (видео: РБК-Украина)

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Теги: пропаганда, Журналист
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