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Російський журналіст розповів, як кремлівська пропаганда "пробила дно"

STYLERLIFE        23.03.2018 - 10:51
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Йому довелося зіткнутися з цією нахабністю

Російський журналіст розповів, як кремлівські пропагандисти влаштували допит його бабусі. Про це Ілля Яшин написав на своїй сторінці в Facebook.

"Знаєте, я займаюся політикою вже давно. Бачив багато де*ьма і думав, що звик до всього. Але кремлівська пропаганда "пробила чергове дно". Те, що вони зробили, це просто за гранню добра і зла. "Лайф" представили "сенсаційне розслідування" про те, що я здав свою бабусю в "тюрму для людей похилого віку", - написав він.

"Моїй бабусі влітку виповниться 85. Пару років тому вона стала плутати імена родичів, кликати діда, який помер ще в 2005 році. Лікарі пояснили це старечої деменцією. Ми влаштували її в приватний пансіонат, де вона перебуває під наглядом лікарів і соціальних працівників. Це дозволило поліпшити її психологічний стан і продовжити життя", - зазначив журналіст.

Яшин розповів, що журналісти видання за допомогою поліції прорвалися з камерою до його бабусі і влаштували їй справжній допит.

"Можна все: стеження, втручання в приватне життя, знущання над людьми. Позамежний цинізм, безкарність і при цьому — сприяння поліції і спецслужб... Якого ж біса ви собі таке дозволяєте, рогаті ви чорти без сорому і совісті", - додав він.

Скріншот поста (facebook.com/yashin.ilya)

До речі, відомий російський журналіст через погрози вивіз сім'ю з РФ.

Нагадаємо коротко про головні події 22 березня (відео: РБК-Україна)

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Теги: пропаганда, Журналіст
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