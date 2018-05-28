В Ровенской области простились с погибшим на Донбассе добровольцем (фото)

Местные жители на коленях встретили машину с телом бойца
28 мая в городе Дубно Ровенской области простились с добровольцем Иваном Жуковым (позывной "Жук").
Боец погиб 23 мая, около 24 часов в районе проведения Операции Объединенных Сил на территории Донецкой области. Он был 1968 года рождения.
Жуков был добровольцем УДА - "Украинская добровольческая армия Дмитрия Яроша", ОТГ "Волынь", что находится на передовых позициях в г. Марьинка.
Воевал с 2015 года. Доброволец "Жук" рассказывал, что пошел добровольно воевать в батальоны, поскольку в Вооруженные силы Украины его бы не взяли по состоянию здоровья.
Колонну машин, которые сопровождали тело бойца, местные жители встретили на границе Дубенского района.
Фото: Прощание с героем (facebook.com/Блог-Знай-більше)
Жители сел, которые находились на пути колонны, выходили отдать последний долг памяти павшему герою.
Фото: Прощание с героем (facebook.com/Блог-Знай-більше)
Дорогу перед авто с "грузом 200" устелили цветами и травами.
Фото: Прощание с героем (facebook.com/Блог-Знай-більше)
В самом городе Дубно гроб с телом бойца на коленях встретили сотни людей.
Фото: Прощание с героем (facebook.com/Блог-Знай-більше)
Отпевали "Жука" в местном Свято-Иллинском храме УПЦ КП.
Фото: Прощание с героем (facebook.com/Блог-Знай-більше)
Затем многочисленная колонна отправилась на кладбище, где герой был похоронен.
Фото: Прощание с героем (facebook.com/Блог-Знай-більше)
Как отмечают местные СМИ, без отца осталась маленькая девочка-дошкольник.
Фото: Прощание с героем (facebook.com/Блог-Знай-більше)
Ранее сообщалось, что в Винницкой области простились с 23-летним бойцом, погибшим на Донбассе (фото).
В апреле Украина потеряла 11 защитников