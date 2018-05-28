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У Рівненській області попрощалися із загиблим на Донбасі добровольцем (фото)

STYLERLIFE        28.05.2018 - 18:23
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Місцеві жителі на колінах зустріли машину з тілом бійця

28 травня в місті Дубно Рівненської області попрощалися з добровольцем Іваном Жуковим (позивний "Жук").

Боєць загинув 23 травня, близько 24 годин у районі проведення Операції Об'єднаних Сил на території Донецької області. Він був 1968 року народження.

Жуков був добровольцем УДА - "Українська добровольча армія Дмитра Яроша", ВІДГ "Волинь", що знаходиться на передових позиціях у р. Мар'їнка.

Воював з 2015 року. Доброволець "Жук" розповідав, що добровільно пішов воювати в батальйони, оскільки в Збройні сили України його б не взяли за станом здоров'я.

Колону машин, які супроводжували тіло бійця, місцеві жителі зустріли на кордоні Дубенського району.

Фото: Прощання з героєм (facebook.com/Блог-Знай-більше)

Мешканці сіл, які знаходилися на шляху колони, виходили віддати останню шану пам'яті полеглому герою.

 

Фото: Прощання з героєм (facebook.com/Блог-Знай-більше)

Дорогу перед авто з "вантажем 200" встелили квітами і травами.

 

Фото: Прощання з героєм (facebook.com/Блог-Знай-більше)

В самому місті Дубно труну з тілом бійця на колінах зустріли сотні людей.

 

Фото: Прощання з героєм (facebook.com/Блог-Знай-більше)

Відспівували "Жука" в місцевому Свято-ІллІнскому храмі УПЦ КП.

Фото: Прощання з героєм (facebook.com/Блог-Знай-більше)

Потім численна колона вирушила на цвинтар, де герой був похований.

 

Фото: Прощання з героєм (facebook.com/Блог-Знай-більше)

Як зазначають місцеві ЗМІ, без батька залишилася маленька дівчинка-дошкільнятко.

Фото: Прощання з героєм (facebook.com/Блог-Знай-більше)

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області попрощалися з 23-річним бійцем, загиблим на Донбасі (фото).

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Теги: погибший, АТО, ООС, доброволец
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