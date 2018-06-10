В Ровно погибла школьница во время турпохода

Девочка утонула в песчаном пруду

Во время школьного туристического похода в Ровенской области погибла 12-летняя школьница. Об этом сообщает ТСН.

Две девочки, 9 и 12 лет, которые участвовали в школьном турпоходе, внезапно оказались в опасности. Они отбились от группы и забрели в воду, в песчаном карьере, чтоб сфотографироваться. Зашли школьницы неглубоко, по колено. Но дно под девочками внезапно провалилось, и они почти сразу оказались под водой.

"Просто пошли к воде, а потом ходили-ходили и упали в ту ямку", - рассказала Вика Бугайчук.

Она ушла под воду первой, а подружка сначала пыталась звать на помощь, а потом полезла спасать подругу, но упала. Когда к детям прибежали учителя, они быстро вытащили школьниц на поверхность. Старшей, Лене, пытались помочь, так как она была без сознания. Но все усилия оказались тщетными. Девочка умерла еще до приезда скорой.

Младшую, Вику, медики забрали в больницу.

"Немножко ей попала и водичка, состояние переохлаждения. Ей прежде всего требовалось психологическое успокоение", - рассказала заместитель главного врача Рокитнивской ЦРБ Ирина Наумович.

В школе все потрясены трагедией. Учителя, которые водили детей в поход, находятся в тяжелом психологическом состоянии.

"Это для нас трагедия. Там давление, при таком давлении не живут, зашкаливает. Если бы была возможность вернуть ее жизни, я бы свою в эту секунду отдал бы", - говорит директор Рокитновского НПК Владимир Близнюк.

Полиция открыла производство сразу по двум статьям – умышленное убийство, которое скорее всего переквалифицируют в несчастный случай, и ненадлежащее выполнение своих обязанностей учителями. Кроме того, педагоги начали свое, внутреннее расследование.

"В настоящее время комментировать и делать какие-то предварительные выводы рано", - объясняет заместитель руководителя Рокитновского отдела полиции Лилия Богданец.

Если вина учителей будет доказана, то им грозит до трех лет тюрьмы.

Видео: Школьница погибла во время турпохода (ТСН)

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