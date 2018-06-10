В Рівному загинула школярка під час турпоходу

Дівчинка потонула в піщаному ставку

Під час шкільного туристичного походу в Рівненській області загинула 12-річна школярка. Про це повідомляє ТСН.

Дві дівчинки, 9 та 12 років, які брали участь у шкільному турпоході, раптово опинилися в небезпеці. Вони відбилися від гурту і забрели у воду, в піщаному кар'єрі, щоб сфотографуватися. Зайшли школярки неглибоко, по коліно. Але дно під дівчатками раптово провалилося, і вони майже відразу опинилися під водою.

"Просто пішли до води, а потім ходили-ходили і впали у ту ямку", - розповіла Віка Бугайчук.

Вона пішла під воду першою, а подружка спочатку намагалася кликати на допомогу, а потім полізла рятувати подругу, але впала. Коли до дітей прибігли вчителі, вони швидко витягли школярок на поверхню. Старшій, Олені, намагалися допомогти, так як вона була без свідомості. Але всі зусилля виявилися марними. Дівчинка померла ще до приїзду швидкої.

Молодшу, Вику, медики забрали в лікарню.

"Трошки їй потрапила і водичка, стан переохолодження. Їй перш за все потрібно психологічне заспокоєння", - розповіла заступник головного лікаря Рокитнівської ЦРЛ Ірина Наумович.

В школі всі приголомшені трагедією. Вчителі, які водили дітей в похід, перебувають у важкому психологічному стані.

"Це для нас трагедія. Там тиск, при такому тиску не живуть, зашкалює. Якби була можливість повернути її життя, я б свою в цю секунду віддав би", - говорить директор Рокитнівського НВК Володимир Близнюк.

Поліція відкрила виробництво відразу за двома статтями – умисне вбивство, яке швидше за все перекваліфікують на нещасний випадок, та неналежне виконання своїх обов'язків вчителями. Крім того, педагоги почали своє, внутрішнє розслідування.

"В даний час коментувати і робити якісь попередні висновки зарано", - пояснює заступник керівника Рокитнівського відділу поліції Лілія Богданець.

Якщо вина вчителів буде доведена, то їм загрожує до трьох років в'язниці.

Відео: Школярка загинула під час турпоходу (ТСН)

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