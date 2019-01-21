"Русские поднимают шум": почему Россия теряет контроль над Беларусью

Коллаж РБК-Украина

Беларусь начинает переориентироваться на Китай, Европу и США

Аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич рассказал, что Беларусь начинает переориентироваться на Китай, Европу и США, а также больше не столь зависима от России, как многие считают. Об этом аналитик рассказал в интервью Сегодня.

Основная зависимость Минска перед Москвой – это газ и нефть. Еще в 2013 году Россия контролировала до 87% белорусского долга непосредственно и через Евразийский фонд стабилизации и развития, став фактически единственным кредитором Беларуси. Это стало основным рычагом влияния.

Однако в 2016 году доля России упала до 62%, а в 2018 году общий государственный долг Беларуси 17 млрд долларов, из них РФ в общей сложности принадлежит 7,3 млрд.

Также аналитик вспомнил историю с нефтью, когда белорусские нефтеперерабатывающие заводы, обязаны были до 2,5 млн тонн продавать на российский рынок по более низким ценам. Но в 2015 году Беларусь бесперебойно поставляет нефтепродукты в Украину и прекращает поставки на российский рынок.

"Русские поднимают шум. Белорусы поднимают договор, а там пункт о минимальных ценах, и указывают, что рубль серьезно обесценился и продавать за российскую валюту убыточно, ниже минимальных цен", – подчеркнул эксперт.

Тышкевич также отметил, что русские инвестиции сконцентрированы в одной области: они почти не присутствуют в ключевых отраслях белорусской экономики, у РФ нет "контрольного пакета" в экономике своего соседа. А на белорусский рынок активно заходит Китай, вкладывая немалые суммы в местные предприятия.

Мы писали, что Лукашенко отказался переводить Белоруссию на российский рубль. Лукашенко отметил, что он не против унификации налогового и таможенного законодательства, но лишь при условии, что делаться это будет по принципу заимствования лучшего из практики обеих стран.

Напомним, что Япония может подписать мирный договор с РФ в случае передачи ей двух островов. По словам источников, Абэ понимает, что если Япония продолжит настаивать на возвращении сразу четырех островов, то это может привести к тупику в переговорах и сократить шансы на получение и Хабомаи, и Шикотана.