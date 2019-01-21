"Росіяни піднімають шум": чому Росія втрачає контроль над Білоруссю

Колаж РБК-Україна

Білорусь починає переорієнтовуватися на Китай, Європу і США

Аналітик, експерт "Українського інституту майбутнього" Ігор Тишкевич розповів, що Білорусь починає переорієнтовуватися на Китай, Європу і США, а також більше не настільки залежна від Росії, як багато хто вважає. Про це розповів аналітик в інтерв'ю Сьогодні.

Основна залежність Мінська перед Москвою – це газ і нафта. Ще в 2013 році Росія контролювала до 87% білоруського боргу безпосередньо і через Євразійський фонд стабілізації і розвитку, ставши фактично єдиним кредитором Білорусі. Це стало основним важелем впливу.

Проте в 2016 році частка Росії впала до 62%, а в 2018 році загальний державний борг Білорусі склав 17 млрд доларів, з них РФ в цілому належить 7,3 млрд.

Також аналітик згадав історію з нафтою, коли білоруські нафтопереробні заводи, зобов'язані були до 2,5 млн тонн продавати на російський ринок за нижчими цінами. Але в 2015 році Білорусь безперебійно постачає нафтопродукти в Україну і припиняє поставки на російський ринок.

"Росіяни піднімають шум. Білоруси піднімають договір, а там пункт про мінімальні ціни, і вказують, що рубль серйозно знецінився і продавати за російську валюту збитково, нижче мінімальних цін", – підкреслив експерт.

Тишкевич також зазначив, що російські інвестиції сконцентровані в одній області: вони майже не присутні в ключових галузях білоруської економіки, у РФ немає "контрольного пакету" в економіці свого сусіда. А на білоруський ринок активно заходить Китай, вкладаючи чималі суми в місцеві підприємства.

Ми писали, що Лукашенко відмовився переводити Білорусь на російський рубль. Лукашенко зазначив, що він не проти уніфікації податкового і митного законодавства, але лише за умови, що робитиметься це буде за принципом запозичення кращого з практики обох країн.

Нагадаємо, що Японія може підписати мирний договір з РФ у разі передачі їй двох островів. За словами джерел, Абе розуміє, що якщо Японія продовжить наполягати на поверненні відразу чотирьох островів, то це може привести до глухого кута у переговорах і скоротити шанси на отримання і Хабомаї, і Шикотана.