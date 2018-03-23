Ryanair в Украине: соцсети всколыхнул приход крупнейшего европейского лоукостера в нашу страну

Пользователи соцсети бурно отреагировали на это знаковое событие

Ирландский лоукостер Ryanair и международный аэропорт "Борисполь" 23 марта подписали совместный договор о сотрудничестве. Об этом передает "Слово и Дело".

В октябре этого года авиакомпания запустит из Киева и Львова рейсы в Барселону, Братиславу, Вроцлав, Варшаву, Краков, Познань, Гданьск, Вильнюс, Стокгольм, Лондон, Дюссельдорф и Мемминген. Цены на билеты будут стартовать от 10 евро.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на это знаковое событие.

"Думаю, приход Ryanair станет настоящим катализатором качественных изменений на украинском рынке авиаперевозок и реального снижения цен на перелеты", – считает заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Скриншот поста (facebook.com/lev.partskhaladz)

"Президент Порошенко лично проталкивал вопрос. "Позвонил, дал чертей идиотам" – так мне прокомментировал Омелян ситуацию. Если бы не давление Банковой, повторилась бы ситуация годичной давности. Мое личное отношение к президенту известно, но сегодня ему жирный лайк. Это реально победа", – отметил журналист Сергей Костеж.

Скриншот поста (facebook.com/СергейКостеж)

"Безвиз плюс Ryanair – окончательное "прощай" сверхдорогим для украинца поездкам за границу", – написал Богдан Аминов.

Скриншот поста (facebook.com/Богдан Аминов)

"Мне нравится эта новость. 46 евро полет из Киева в Барселону – очень заманчиво. Если такие гиганты приходят на рынок, значит, есть кого возить, значит, информация об отсутствии денег в стране преувеличена", – считает журналист Роман Цымбалюк.

Скриншот поста (facebook.com/РоманЦимбалюк)

"То, что Ryanair пришел в Украину, – это не простое и ординарное событие. Это очень большой гвоздь в "русский мир" и совок в Украине. Украина стоит лицом на Запад и спиной – на Восток", – написал Олег Пономарь.

Скриншот поста (facebook.com/ОлегПономарь)

Напомним, что Ryanair заключил соглашение с аэропортами "Борисполь" и "Львов".