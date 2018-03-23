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Ryanair в Україні: соцмережі сколихнув прихід найбільшого європейського лоукостера в нашу країну

STYLERLIFE        23.03.2018 - 22:45
Фото: Літак Ryanair (wmflabs.org)
Фото: Літак Ryanair (wmflabs.org)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю знакову подію

Ірландський лоукостер Ryanair і міжнародний аеропорт "Бориспіль" 23 березня підписали спільний договір про співпрацю. Про це передає "Слово і Діло".

У жовтні цього року авіакомпанія запустить з Києва та Львова рейси в Барселону, Братиславу, Вроцлав, Варшава, Краків, Познань, Гданськ, Вільнюс, Стокгольм, Лондон, Дюссельдорф та Меммінген. Ціни на квитки будуть стартувати від 10 євро.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на це знакова подія.

"Думаю, прихід "Ryanair" стане справжнім каталізатором якісних змін на українському ринку авіаперевезень і реального зниження цін на перельоти", – вважає заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Скріншот поста (facebook.com/lev.partskhaladz)

"Президент Порошенко особисто проштовхував питання. "Подзвонив, дав чортів ідіотам" – так мені прокоментував Омелян ситуацію. Якби не тиск Банкової, повторилася б ситуація річної давності. Моє особисте ставлення до президента відомо, але сьогодні йому жирний лайк. Це реально перемога", – зазначив журналіст Сергій Костеж.

Скріншот поста (facebook.com/СергейКостеж)

"Безвиз плюс Ryanair – остаточне "прощай" чи наддорогим для українця поїздкам за кордон", – написав Богдан Амінів.

Скріншот поста (facebook.com/Богдан Амінів)

"Мені подобається ця новина. 46 євро політ з Києва до Барселони – дуже заманливо. Якщо такі гіганти приходять на ринок, значить, є кого возити, отже, інформація про відсутність грошей у країні перебільшена", – вважає журналіст Роман Цимбалюк.

Скріншот поста (facebook.com/РоманЦимбалюк)

"Те, що Ryanair прийшов в Україну, – це не просте і ординарна подія. Це дуже великий цвях в "русский мир" і совок в Україні. Україна стоїть обличчям на Захід і спиною – на Схід", – написав Олег Паламар.

Скріншот поста (facebook.com/ОлегПономарь)

Нагадаємо, що Ryanair уклав угоду з аеропортами "Бориспіль" і "Львів".

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Теги: лоукост, авиакомпания
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