ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Самая популярная выставка Украины стала виртуальной

STYLERЖизнь    24.03.2020 - 14:37
Самая популярная выставка Украины стала виртуальной
Выставку Ukraine WOW можно "посетить" онлайн (фото: пресс-служба)

Выставку Ukraine WOW можно "посетить" онлайн

Те, кто не успел на самую популярную выставку в истории независимой Украины, могут посетить ее, не выходя из дома. Проект Ukraine WOW теперь доступен благодаря онлайн-туру.

За неполных 4 месяца работы Ukraine WOW собрала более 330 000 зрителей и установила национальный рекорд посещаемости. Очереди на выставку, посвященную самому лучшему, что есть в Украине, стояли бы и сегодня, если бы не карантин. Но теперь открывать для себя страну может каждый желающий – организаторы воссоздали экспозицию в формате 3D, и она доступна по ссылке. На сайте также опубликованы все текстовые материалы выставки на украинском и английском языках, а также онлайн-экскурсия с руководителем проекта Ярославой Гресь.

Онлайн-посетители смогут увидеть книгу "Апостол" 1574 года, последний автопортрет Казимира Малевича, скульптуры Александра Архипенко и "Украинскую азбуку" Георгия Нарбута просто в смартфоне. А еще познакомиться с сотнями вау-фактов об Украине.

Ранее мы рассказывали о всемирно известных украинцах, про которых вы точно не знали.

Напомним, что выставка "Сила подписи" также приглашает украинцев на виртуальную экскурсию.

Украинский врач рассказал, когда в стране закончится карантин Из-за карантина в Украине падает заболеваемость гриппом и ОРВИ
Новости Украины карантин
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь