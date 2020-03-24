Самая популярная выставка Украины стала виртуальной

Выставку Ukraine WOW можно "посетить" онлайн (фото: пресс-служба)

Выставку Ukraine WOW можно "посетить" онлайн

Те, кто не успел на самую популярную выставку в истории независимой Украины, могут посетить ее, не выходя из дома. Проект Ukraine WOW теперь доступен благодаря онлайн-туру.

За неполных 4 месяца работы Ukraine WOW собрала более 330 000 зрителей и установила национальный рекорд посещаемости. Очереди на выставку, посвященную самому лучшему, что есть в Украине, стояли бы и сегодня, если бы не карантин. Но теперь открывать для себя страну может каждый желающий – организаторы воссоздали экспозицию в формате 3D, и она доступна по ссылке. На сайте также опубликованы все текстовые материалы выставки на украинском и английском языках, а также онлайн-экскурсия с руководителем проекта Ярославой Гресь.

Онлайн-посетители смогут увидеть книгу "Апостол" 1574 года, последний автопортрет Казимира Малевича, скульптуры Александра Архипенко и "Украинскую азбуку" Георгия Нарбута просто в смартфоне. А еще познакомиться с сотнями вау-фактов об Украине.

Ранее мы рассказывали о всемирно известных украинцах, про которых вы точно не знали.

Напомним, что выставка "Сила подписи" также приглашает украинцев на виртуальную экскурсию.