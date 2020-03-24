Найпопулярніша виставка України стала віртуальною

Виставку Ukraine WOW можна "відвідати" онлайн (фото: прес-служба)

Виставку Ukraine WOW можна "відвідати" онлайн

Ті, хто не встиг на найпопулярнішу виставку в історії незалежної України, можуть відвідати її, не виходячи з дому. Проєкт Ukraine WOW тепер доступний завдяки онлайн-туру.

За неповних 4 місяці роботи Ukraine WOW зібрала понад 330 000 глядачів і встановила національний рекорд відвідуваності. Черги на виставку, присвячену найкращому, що є в Україні, стояли б і сьогодні, якби не карантин. Але тепер відкривати для себе країну може кожен охочий – організатори відтворили експозицію в форматі 3D, і вона доступна за посиланням. На сайті також опубліковані всі текстові матеріали виставки українською та англійською мовами, а також онлайн-екскурсія з керівником проєкту Ярославою Гресь.

Онлайн-відвідувачі зможуть побачити книгу "Апостол" 1574 року, останній автопортрет Казимира Малевича, скульптури Олександра Архипенка та "Українську абетку" Георгія Нарбута просто у смартфоні. А ще познайомитися з сотнями вау-фактів про Україну.

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