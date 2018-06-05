Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Сами сели в троллейбус: в Николаеве две девочки ушли из детсада

STYLERLIFE        05.06.2018 - 17:29
Иллюстративное фото (commons.wikimedia.org)
Иллюстративное фото (commons.wikimedia.org)

Инцидент произошел во вторник, 5 июня

В Николаеве 5 июня две девочки пяти и шести лет около 12:00 самостоятельно ушли из детского сада №141 и отправились в гости к одной из них. Об этом пишет местное издание "Новости-N".

Как оказалось, девочки покинули территорию дошкольного учреждения на проспекте Героев Сталинграда, сели в троллейбус и поехали в Терновку (микрорайон Николаева в Центральном районе, находится на севере города - Ред.). Родители и воспитатели практически сразу бросились на поиски и обратились в полицию.

Самостоятельная 5-летняя Кристина (Facebook/Николаев - лучший город!‎)

К счастью, патрульные нашли детей в Терновке, уже на подходе к дому одной из них. Сейчас девочки находятся с родителями, с детьми все в порядке. В детском саду по данному факту будет проведено служебное расследование.

А вот пользователи сети считают, что в том, что дети ушли из садика, виновны в большей степени родители, а не персонал дошкольного учреждения.

"Родители должны правильно воспитывать своих детей. Привыкли всегда искать виновных. В 5 лет ребенок уже должен понимать, что за ворота садика выходить нельзя", - написал один из пользователей.

Скриншот комментариев (Facebook/Николаев - лучший город!‎)

Кстати, очередь в детсады Киева в этом году уменьшится почти на 1 тысячу.

"Ребенок постоянно голодный": в кропивницком детсаду разгорелся скандал из-за питания В Ивано-Франковской области воспитательницу детсада обвинили в избиении детей
Теги: детский сад
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top