Сами сели в троллейбус: в Николаеве две девочки ушли из детсада

Инцидент произошел во вторник, 5 июня

В Николаеве 5 июня две девочки пяти и шести лет около 12:00 самостоятельно ушли из детского сада №141 и отправились в гости к одной из них. Об этом пишет местное издание "Новости-N".

Как оказалось, девочки покинули территорию дошкольного учреждения на проспекте Героев Сталинграда, сели в троллейбус и поехали в Терновку (микрорайон Николаева в Центральном районе, находится на севере города - Ред.). Родители и воспитатели практически сразу бросились на поиски и обратились в полицию.

Самостоятельная 5-летняя Кристина (Facebook/Николаев - лучший город!‎)

К счастью, патрульные нашли детей в Терновке, уже на подходе к дому одной из них. Сейчас девочки находятся с родителями, с детьми все в порядке. В детском саду по данному факту будет проведено служебное расследование.

А вот пользователи сети считают, что в том, что дети ушли из садика, виновны в большей степени родители, а не персонал дошкольного учреждения.

"Родители должны правильно воспитывать своих детей. Привыкли всегда искать виновных. В 5 лет ребенок уже должен понимать, что за ворота садика выходить нельзя", - написал один из пользователей.

Скриншот комментариев (Facebook/Николаев - лучший город!‎)

Кстати, очередь в детсады Киева в этом году уменьшится почти на 1 тысячу.