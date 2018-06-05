Самі сіли в тролейбус: у Миколаєві дві дівчинки пішли з дитсадка

Інцидент стався у вівторок, 5 червня

У Миколаєві 5 червня дві дівчинки п'яти і шести років близько 12:00 самостійно пішли з дитячого садка №141 і вирушили в гості до однієї з них. Про це пише місцеве видання "Новости-N".

Як виявилося, дівчата покинули територію дошкільного закладу на проспекті Героїв Сталінграда, сіли в тролейбус і поїхали в Тернівку (мікрорайон Миколаєва в Центральному районі, знаходиться на півночі міста - Ред.). Батьки і вихователі практично відразу кинулися на пошуки і звернулися в поліцію.

Самостійна 5-річна Христина (Facebook/Миколаїв - найкраще місто!)

На щастя, патрульні знайшли дітей в Тернівці, вже на підході до будинку однієї з них. Зараз дівчата перебувають з батьками, з дітьми все в порядку. В дитячому садку за даним фактом буде проведено службове розслідування.

А ось користувачі мережі вважають, що в тому, що діти пішли з садка, винні в більшій мірі батьки, а не персонал дошкільного закладу.

"Батьки повинні правильно виховувати своїх дітей. Звикли завжди шукати винних. У 5 років дитина вже повинен розуміти, що за ворота садка виходити не можна", - написав один з користувачів.

Скріншот коментарів (Facebook/Миколаїв - найкраще місто!)

До речі, черга в дитсадки Києва в цьому році зменшиться майже на 1 тисячу.