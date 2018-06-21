Самоликвидировался: на Донбассе умер побратим "Моторолы"

Известно, что террорист был снайпером

В Донецкой области умер побратим террориста "Моторолы" Максим Довбня с позывным "Бармен". Об этом сообщает "Обозреватель".

Побратим террориста Максим Довбня, с позывным "Бармен", которого боевики считали "гордостью золотого состава Моторолы", был убит 20 июня под Ясиновкой Донецкой области. Причиной его смерти стало осколочное ранение.

Довбня был частью подразделения "Спарта", которое штурмовало Донецкий аэропорт. Известно, что он был снайпером.

Фото: Максим Довбня (myrotvorets.center)

В базе сайта "Миротворец" указано, что террорист с позывным "Бармен" самоликвидировался.

Кроме того, на сайте есть информация о том, что Максим Довбня получил серьезное ранение позвоночника осенью 2014 года и с тех пор передвигался в инвалидном кресле.

Скриншот сайта (myrotvorets.center)

Кстати, недавно мы писали о том, что преемник "Моторолы" попал в ДТП.

В оккупированном Донецке попал в серьезное ДТП главарь боевиков вооруженной группировки "Спарта" Владимир Жога ("Воха"), которого называют преемником "Моторолы". Об этом передает donpress.com со ссылкой на местных жителей.

Батальоном "Спарта" до своего убийства руководил террорист Арсений Павлов ("Моторола").

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