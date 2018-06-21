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Самоліквідувався: на Донбасі помер побратим "Мотороли"

STYLERLIFE        21.06.2018 - 15:30
Фото: Максим Довбня (facebook/comabazia)
Фото: Максим Довбня (facebook/comabazia)

Відомо, що терорист був снайпером

У Донецькій області помер побратим терориста "Мотороли" Максим Довбня з позивним "Бармен". Про це повідомляє "Обозреватель".

Побратим терориста Максим Довбня, з позивним "Бармен", якого бойовики вважали "гордістю золотого складу Мотороли", був убитий 20 червня під Ясиновкою Донецької області. Причиною його смерті стало осколкове поранення.

Довбня був частиною підрозділу "Спарта", яке штурмувало Донецький аеропорт. Відомо, що він був снайпером.

Фото: Максим Довбня (myrotvorets.center)

В базі сайту "Миротворець" зазначено, що терорист з позивним "Бармен" самоліквідувався.

Крім того, на сайті є інформація про те, що Максим Довбня отримав серйозне поранення хребта восени 2014 року і з тих пір пересувався в інвалідному кріслі.

Скріншот сайту (myrotvorets.center)

До речі, нещодавно ми писали про те, що наступник "Мотороли" потрапив у ДТП.

В окупованому Донецьку потрапив у серйозне ДТП ватажок бойовиків збройного угруповання "Спарта" Володимир Жога ("Воха"), якого називають наступником "Мотороли". Про це передає donpress.com з посиланням на місцевих жителів.

Батальйоном "Спарта" до свого вбивства керував терорист Арсеній Павлов ("Моторола").

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Теги: Моторола, террорист, боевики ДНР
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