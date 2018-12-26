После санкций РФ Мураев выбывает из политики, так как предателей и доносчиков все презирают, – эксперт

Евгений Мураев (фото: opposition.org.ua)

Из-за своих доносов в СБУ Мураев попал под санкции РФ и фактически выбыл из политики

Из-за сотрудничества с СБУ Евгений Мураев, руководитель партии "Наши", попал под санкции Российской Федерации. А это привело к тому, что Мураев выбывает из реальной политики, так как предателей и доносчиков все презирают. Об этом заявил политолог Владимир Макаровский в социальной сети Facebook.

"Самая интересная часть обновленного санкционного списка – это появление в нем Евгения Мураева, который еще несколько дней назад был фаворитом и пользовался полной поддержкой Москвы. Ездил туда, общался и открыто пропагандировал навязанные ему идеи. Однако предателей не любят нигде. Когда Мураев выступил с доносом в СБУ на новую партию, когда сказал, что Медведчук постоянно летает к Путину и просил украинские правоохранительные органы обратить на это особое внимание, реакция на это была предсказуема, в том числе, и в Москве", – написал политолог.

По его словам, теперь Мураева не примут ни в Москве, где его считают предателем, ни в обществе украинских националистов, где его тоже не любят.

"Теперь Мураеву закрыт въезд в Москву, а у себя на Родине – открыта дорога только к Тягнибоку или Ярошу. И что теперь этот политик может дать своему электорату? Мир? Вряд ли – с ним никто не сядет за стол. Его и в Россию-то не пускают теперь. Так что и этот путь закрыт. Как, собственно, и остальные важные вопросы решать ему просто не с кем", – продолжает Макаровский.

Политолог считает, что последние события – это урок для тех политиков, которые пытаются угодить всем и сразу.

"Жаль, что так быстро закончилась карьера молодого дарования Евгения Мураева. Но это и урок для всех: нельзя быть одновременно во всех гнездах и клевать со всех кормушек. А "Наши" оказались не настоящими. И совсем они уже не "наши", а "ихние". Одно утешает, что молодой политик успел заработать на привлечении в свою якобы перспективную партию целого ряда крупных бизнесменов. "Наши" закончились, бизнесмены уйдут, а деньги останутся. Теперь понятно, почему назвали партию словом "Наши" – комбинация заключалась в знаменитом выражении "были ваши – станут наши", – подытожил политический эксперт.

Скриншот поста (facebook.com/v.makarovsky)

Напомним, что Михаил Добкин внезапно очень обиделся на Россию из-за санкций.