Після санкцій РФ Мураєв вибуває з політики, так як зрадників і донощиків всі зневажають, – експерт

Євген Мураєв (фото: opposition.org.ua)

Через свої доноси у СБУ Мураєв потрапив під санкції РФ і фактично вибув з політики

Через співпрацю з СБУ Євген Мураєв, керівник партії "Наші", потрапив під санкції Російської Федерації. А це призвело до того, що Мураєв вибуває з реальної політики, так як зрадників і донощиків всі зневажають. Про це заявив політолог Володимир Макарівський в соціальній мережі Facebook.

"Найцікавіша частина оновленого санкційного списку – це поява в ньому Євгена Мураєва, який ще кілька днів тому був фаворитом і користувався повною підтримкою Москви. Їздив туди, спілкувався і відкрито пропагував нав'язані йому ідеї. Однак зрадників не люблять ніде. Коли Мураєв виступив з доносом в СБУ на нову партію, коли сказав, що Медведчук постійно літає до Путіна і просив українські правоохоронні органи звернути на це особливу увагу, реакція на це була передбачувана, в тому числі, і в Москві", – написав політолог.

За його словами, тепер Мураєва не приймуть ні в Москві, де його вважають зрадником, ні в товаристві українських націоналістів, де його теж не люблять.

"Тепер Мураєву закритий в'їзд до Москви, а у себе на Батьківщині – відкрита дорога тільки до Тягнибока або Яроша. І що тепер цей політик може дати своєму електорату? Мир? Навряд чи – з ним ніхто не сяде за стіл. Його і в Росію не пускають тепер. Так що і цей шлях закритий. Як, власне, і інші важливі питання вирішувати йому просто нема з ким", – продовжує Макарівський.

Політолог вважає, що останні події – це урок для тих політиків, які намагаються догодити всім і відразу.

"Шкода, що так швидко закінчилася кар'єра молодого дарування Євгена Мураєва. Але це і урок для всіх: не можна бути одночасно у всіх гніздах і клювати зі всіх годівниць. А "Наші" виявилися не справжніми. І зовсім вони вже не "наші", а "їхні". Одне втішає, що молодий політик встиг заробити на залученні в свою нібито перспективну партію цілого ряду великих бізнесменів. "Наші" закінчилися, бізнесмени підуть, а гроші залишаться. Тепер зрозуміло, чому назвали партію словом "Наші" – комбінація полягала в знаменитому вислові "були ваші стануть наші", – підсумував політичний експерт.

Скріншот поста (facebook.com/v.makarovsky)

Нагадаємо, що Михайло Добкін раптово дуже образився на Росію через санкції.