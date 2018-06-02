"Сауна и скрипка": Финляндия предложила ЮНЕСКО необычные достояния культуры

Министр по делам Европы заявил о серьезном намерении внести вклад в нематериальное наследие ЮНЕСКО

Финский министр по делам Европы, культуры и спорта Сампо Терхо сообщил, что Финляндия предлагает включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО культурные традиции народа. В список предложений вошли финская сауна и музыкальные традиции игры на скрипке. Об этом сообщают местные средства массовой информации со ссылкой на Министерство образования и культуры Финляндии и Музейное ведомство.

В марте 2019 года финские традиции посещения сауны хотят представить в качестве первой презентации Финляндии в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Традиции шпильманов Каустинена – особая музыкальная традиция игры на скрипке, которая будет представлена в 2020 году.

"Хорошим примером финской нематериального наследия может служить посещение сауны, которое считается выдающимся элементом современной жизни наших граждан", — сообщил Мнистр по делам Европы Финляндии.

Финская сауна отличается способом прогрева помещения — воздух абсолютно сухой. С традиционной баней фины связывают поговорки и приметы. К примеру, ругаться в бане нельзя, так как это место расслабления и умиротворения.

Народная музыкальная традиция в обществе Каустинен, представляет собой особый стиль игры на скрипке так называемых шпильманов. Шпильманы - народные музыканты, выступавшие на свадебных и других сельских мероприятиях. На текущий момент эта традиция активно поддерживаются. Одним из факторов популяризации народного музыкального искусства считается фестиваль народной музыки Kaustinen Folk Music Festival, который проводится каждое лето уже на протяжении более 50 лет.

Напомним, что украинскую писанку хотят внести в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. В Черновцах мастера студии писанкарства "Життєдай" уже подготовили соответствующее обращение в Министерство образования Украины.

"Предоставление статуса всемирного нематериального наследия украинской народной декоративно-орнаментальной росписи и внесение писанки в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО обеспечит сохранение, популяризацию и передачу будущим поколениям одной из самых ценных разновидностей украинской декоративной росписи", - сообщила руководитель студии писанкарства Галина Абрамюк.

Видео: video.rbc.ua