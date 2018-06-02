"Сауна і скрипка": Фінляндія запропонувала ЮНЕСКО незвичайні надбання культури

Міністр у справах Європи заявив про серйозний намір зробити внесок у нематеріальну спадщину ЮНЕСКО

Фінський міністр у справах Європи, культури і спорту Сампо Терхо повідомив, що Фінляндія пропонує включити до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО культурні традиції народу. У список пропозицій увійшли фінська сауна та музичні традиції гри на скрипці. Про це повідомляють місцеві засоби масової інформації з посиланням на Міністерство освіти і культури Фінляндії та Музейне відомство.

У березні 2019 року фінські традиції відвідування сауни хочуть представити в якості першої презентації Фінляндії в списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Традиції шпільманів Каустинена – особлива музична традиція гри на скрипці, яка буде представлена в 2020 році.

"Гарним прикладом фінської нематеріальної спадщини може служити відвідування сауни, яке вважається визначним елементом сучасного життя наших громадян", — повідомив Мнистр у справах Європи Фінляндії.

Фінська сауна відрізняється способом прогріву приміщення — повітря абсолютно сухе. З традиційної лазнею фіни пов'язують приказки та прикмети. Приміром, лаятися в лазні не можна, так як це місце розслаблення і заспокоєння.

Народна музикальна традиція в суспільстві Каустинен, являє собою особливий стиль гри на скрипці так званих шпільманів. Шпільмани - народні музиканти, які виступали на весільних та інших сільських заходах. На поточний момент ця традиція активно підтримуються. Одним з факторів популяризації народного музичного мистецтва вважається фестиваль народної музики Kaustinen Folk Music Festival, який проводиться щоліта вже протягом більше 50 років.

Нагадаємо, що українську писанку хочуть внести до списку всесвітньої нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. У Чернівцях майстри студії писанкарства "Життєдай" вже підготували відповідне звернення у Міністерство освіти України.

"Надання статусу всесвітньої нематеріальної спадщини українському народному декоративно-орнаментального розпису та внесення писанки в перелік всесвітньої спадщини ЮНЕСКО забезпечить збереження, популяризацію й передачу майбутнім поколінням одного з найцінніших різновидів українського декоративного розпису", - повідомила керівник студії писанкарства Галина Абрам'юк.

Відео: video.rbc.ua