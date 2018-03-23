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Савченко обратилась к Путину

STYLERLIFE        23.03.2018 - 18:25
Фото: Надежда Савченко (Крымский Андрей, УНИАН)
Фото: Надежда Савченко (Крымский Андрей, УНИАН)

По словам Савченко, она всегда помогала политзаключенным

Надежда Савченко обратилась с трибуны суда к президенту росийской Федерации Владимиру Путину. Об этом Савченко заявила с трибуны в Шевченковском суде Киева, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я хочу обратиться к Путину .. отпустите украинских политзаключенных. После выборов в РФ, есть возможность, есть политическое окно освободить людей. Я помогала этим людям и буду помогать в дальнейшем", - сказала она.

Отметим, что сегодня, 23 марта происходит рассмотрение дела об избрании меры пресечения надо Савченко. К слову, Савченко обвиняют в подготовке масштабного теракта против руководства Украины с целью государственного переворота.

Напомним, что боец АТО, артиллерист Андрей Кобзарь возмутился действиями Надежды Савченко, которая объявила голодовку в знак протеста против обвинений в свой адрес.

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Теги: Надежда Савченко
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