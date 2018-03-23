Савченко звернулася до Путіна

За словами Савченко, вона завжди допомагала політв'язням

Надія Савченко звернулася з трибуни суду до президента російської Федерації Володимира Путіна. Про це Савченко заявила з трибуни у Шевченківському суді Києва, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я хочу звернутися до Путіна .. відпустіть українських політв'язнів. Після виборів в РФ, є можливість, є політичне вікно звільнити людей. Я допомагала цим людям і буду допомагати надалі", - сказала вона.

Зазначимо, що сьогодні, 23 березня відбувається розгляд справи про обрання запобіжного заходу треба Савченко. До речі, Савченко звинувачують у підготовці масштабного теракту проти керівництва України з метою державного перевороту.

Нагадаємо, що боєць АТО, артилерист Андрій Кобзар обурився діями Надії Савченко, яка оголосила голодування в знак протесту проти звинувачень в свою адресу.

Хайп-таксі #10: "Планувала Савченко підірвати Раду?" (фото: РБК-Україна)