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Савченко звернулася до Путіна

STYLERLIFE        23.03.2018 - 18:25
Фото: Надія Савченко (Кримський Андрій, УНІАН)
Фото: Надія Савченко (Кримський Андрій, УНІАН)

За словами Савченко, вона завжди допомагала політв'язням

Надія Савченко звернулася з трибуни суду до президента російської Федерації Володимира Путіна. Про це Савченко заявила з трибуни у Шевченківському суді Києва, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я хочу звернутися до Путіна .. відпустіть українських політв'язнів. Після виборів в РФ, є можливість, є політичне вікно звільнити людей. Я допомагала цим людям і буду допомагати надалі", - сказала вона.

Зазначимо, що сьогодні, 23 березня відбувається розгляд справи про обрання запобіжного заходу треба Савченко. До речі, Савченко звинувачують у підготовці масштабного теракту проти керівництва України з метою державного перевороту.

Нагадаємо, що боєць АТО, артилерист Андрій Кобзар обурився діями Надії Савченко, яка оголосила голодування в знак протесту проти звинувачень в свою адресу.

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Теги: Надежда Савченко
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