Сборную Хорватии встретили в Загребе тысячи фанатов (видео)

Фото: twitter.com/HNS_CFF

Болельщики устроили теплую встречу футболистов в центре города

Сборная Хорватии по футболу вернулась домой после Чемпионата мира 2018, который состоялся в Российской Федерации. В Загребе команду встретили тысячи болельщиков, которые заполнили центральную площадь города. Соответствующее видео опубликовано на официальной странице хорватской федерации по футболу в соцсети Twitter.

"Добро пожаловать домой!" - отметили на странице Хорватской национальной команды.

Видео: Возвращение сборной Хорватии (twitter.com/HNS_CFF)

Фото: twitter.com/HNS_CFF

Фото: twitter.com/HNS_CFF



Видео: Возвращение сборной Хорватии (twitter.com/HNS_CFF)

Скриншот поста (twitter.com/marko_pjaca20)

Скриншот поста (twitter.com/HNS_CFF)

Напомним, Франция победила Хорватию в финальном матче мундиаля 2018 и во второй раз в истории стала Чемпионом мира.

Французы обыграли хорватов со счетом 4:2. Однако сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал Чемпионата мира.

Кстати, капитан сборной Хорватии признан лучшим игроком ЧМ-2018.

Полузащитник Лука Модрич признан лучшим футболистом мундиаля 2018 года и получил "Золотой мяч".

"Серебряный мяч" получил Эден Азар (Бельгия), а обладателем "Бронзового" стал Антуан Гризманн (Франция).

Стоит отметить, что награда "Золотой мяч" впервые вручалась на чемпионате мира по футболу в 1982 году и с тех пор доставалась лучшим игрокам. Ранее награду выигрывали Диего Марадона, Пеле, Лионель Месси, Зинедин Зидан и Роналдо.

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