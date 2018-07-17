Сборную Хорватии встретили в Загребе тысячи фанатов (видео)

Болельщики устроили теплую встречу футболистов в центре города
Сборная Хорватии по футболу вернулась домой после Чемпионата мира 2018, который состоялся в Российской Федерации. В Загребе команду встретили тысячи болельщиков, которые заполнили центральную площадь города. Соответствующее видео опубликовано на официальной странице хорватской федерации по футболу в соцсети Twitter.
"Добро пожаловать домой!" - отметили на странице Хорватской национальной команды.
#Vatreni, dobrodošli natrag / Welcome back! #BudiPonosan #FlamingPride #Obitelj #Family pic.twitter.com/CA4COWn4Hq— HNS CFF (@HNS_CFF) 16 июля 2018 г.
Видео: Возвращение сборной Хорватии (twitter.com/HNS_CFF)
Фото: twitter.com/HNS_CFF
Фото: twitter.com/HNS_CFF
A heroes' welcome. #BeProud #WorldCup pic.twitter.com/HFW50of2Jy— HNS CFF (@HNS_CFF) 16 июля 2018 г.
Видео: Возвращение сборной Хорватии (twitter.com/HNS_CFF)
Скриншот поста (twitter.com/marko_pjaca20)
Скриншот поста (twitter.com/HNS_CFF)
Напомним, Франция победила Хорватию в финальном матче мундиаля 2018 и во второй раз в истории стала Чемпионом мира.
Французы обыграли хорватов со счетом 4:2. Однако сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал Чемпионата мира.
Кстати, капитан сборной Хорватии признан лучшим игроком ЧМ-2018.
Полузащитник Лука Модрич признан лучшим футболистом мундиаля 2018 года и получил "Золотой мяч".
"Серебряный мяч" получил Эден Азар (Бельгия), а обладателем "Бронзового" стал Антуан Гризманн (Франция).
Стоит отметить, что награда "Золотой мяч" впервые вручалась на чемпионате мира по футболу в 1982 году и с тех пор доставалась лучшим игрокам. Ранее награду выигрывали Диего Марадона, Пеле, Лионель Месси, Зинедин Зидан и Роналдо.
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