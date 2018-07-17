Збірну Хорватії зустріли в Загребі тисячі фанатів (відео)

Вболівальники влаштували теплу зустріч футболістам у центрі міста
Збірна Хорватії з футболу повернулася додому після Чемпіонату світу 2018, який відбувся в Російській Федерації. У Загребі команду зустріли тисячі вболівальників, які заповнили центральну площу міста. Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці хорватської федерації з футболу у соцмережі Twitter.
"Ласкаво просимо додому!" - відзначили на сторінці Хорватської національної команди.
#Vatreni, dobrodošli natrag / Welcome back! #BudiPonosan #FlamingPride #Obitelj #Family pic.twitter.com/CA4COWn4Hq— HNS CFF (@HNS_CFF) 16 липня 2018 р.
Відео: Повернення збірної Хорватії (twitter.com/HNS_CFF)
Фото: twitter.com/HNS_CFF
Фото: twitter.com/HNS_CFF
A heroes' welcome. #BeProud #WorldCup pic.twitter.com/HFW50of2Jy— HNS CFF (@HNS_CFF) 16 липня 2018 р.
Відео: Повернення збірної Хорватії (twitter.com/HNS_CFF)
Скріншот поста (twitter.com/marko_pjaca20)
Скріншот поста (twitter.com/HNS_CFF)
Нагадаємо, Франція перемогла Хорватію у фінальному матчі мундіалю 2018 і вдруге в історії стала Чемпіоном світу.
Французи обіграли хорватів з рахунком 4:2. Однак збірна Хорватії вперше в історії вийшла у фінал Чемпіонату світу.
До речі, капітан збірної Хорватії визнаний кращим гравцем ЧС-2018.
Півзахисник Лука Модріч визнаний кращим футболістом мундіалю 2018 року і отримав "Золотий м'яч".
"Срібний м'яч" отримав Еден Азар (Бельгія), а володарем "Бронзового" став Антуан Грізманн (Франція).
Варто відзначити, що нагорода "Золотий м'яч" вперше вручалася на чемпіонаті світу з футболу в 1982 році і з тих пір діставалася кращим гравцям. Раніше нагороду вигравали Дієго Марадона, Пеле, Ліонель Мессі, Зінедін Зідан і Роналдо.
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