Збірну Хорватії зустріли в Загребі тисячі фанатів (відео)

Фото: twitter.com/HNS_CFF

Вболівальники влаштували теплу зустріч футболістам у центрі міста

Збірна Хорватії з футболу повернулася додому після Чемпіонату світу 2018, який відбувся в Російській Федерації. У Загребі команду зустріли тисячі вболівальників, які заповнили центральну площу міста. Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці хорватської федерації з футболу у соцмережі Twitter.

"Ласкаво просимо додому!" - відзначили на сторінці Хорватської національної команди.

Відео: Повернення збірної Хорватії (twitter.com/HNS_CFF)

Фото: twitter.com/HNS_CFF

Фото: twitter.com/HNS_CFF



Відео: Повернення збірної Хорватії (twitter.com/HNS_CFF)

Скріншот поста (twitter.com/marko_pjaca20)

Скріншот поста (twitter.com/HNS_CFF)

Нагадаємо, Франція перемогла Хорватію у фінальному матчі мундіалю 2018 і вдруге в історії стала Чемпіоном світу.

Французи обіграли хорватів з рахунком 4:2. Однак збірна Хорватії вперше в історії вийшла у фінал Чемпіонату світу.

До речі, капітан збірної Хорватії визнаний кращим гравцем ЧС-2018.

Півзахисник Лука Модріч визнаний кращим футболістом мундіалю 2018 року і отримав "Золотий м'яч".

"Срібний м'яч" отримав Еден Азар (Бельгія), а володарем "Бронзового" став Антуан Грізманн (Франція).

Варто відзначити, що нагорода "Золотий м'яч" вперше вручалася на чемпіонаті світу з футболу в 1982 році і з тих пір діставалася кращим гравцям. Раніше нагороду вигравали Дієго Марадона, Пеле, Ліонель Мессі, Зінедін Зідан і Роналдо.

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