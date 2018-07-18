Счет идет на дни: города Украины могут остаться без питьевой воды

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Предприятие, которое производило хлор - не работает

В нескольких городах Украины в ближайшее время могут отключить питьевую воду. О том, что происходит рассказал председатель ассоциации Укрводканалэкология Александр Шкинь, сообщает "Сегодня".

В Украине истощились запасы хлора и из-за этого во многих городах страны могут отключить питьевую воду. Председатель ассоциации Укрводканалэкология Александр Шкинь сообщил, что на данный момент под угрозой находятся Харьков, Винница, Запорожье и Кропивницкий.

"Худшая ситуация сегодня сложилась в Харькове, Кропивницком и Запорожье. В Харькове уже счет идет на дни. В Киеве осталось хлора еще где-то на месяц", – сообщил он.

Шкинь объяснил, что для выхода из создавшейся ситуации необходимо договорится с предприятием "ДнепрАзот", которое в июне 2018 года заявило, что прекращают поставки и останавливают производство жидкого хлора, что и привело к сложной ситуации с обеззараживанием питьевой воды. Основной причиной "ДнепрАзот" назвал повышение цены на газ.

По словам председателя ассоциации Укрводканалэкология, другого выхода на данный момент нет, так как перейти быстро на другой способ обеззараживания питьевой воды во многих городах сейчас невозможно.

Известно, что в конце июня были достигнуты договоренности с руководством предприятия "ДнепрАзот", но на данный момент они так и не восстановили свою работу.

Напомним, в Николаеве с 16 июля ограничили подачу питьевой воды из-за нехватки хлора для ее обеззараживания.

Видео: STYLER.rbc.ua