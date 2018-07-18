Рахунок йде на дні: міста України можуть залишитися без питної води

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Підприємство, яке виробляло хлор - не працює

В декількох містах України найближчим часом можуть відключити питну воду. Про те, що відбувається розповів голова асоціації Укрводканалэкология Олександр Шкінь, повідомляє "Сьогодні".

В Україні виснажилися запаси хлору і з-за цього у багатьох містах країни можуть відключити питну воду. Голова асоціації Укрводканалэкология Олександр Шкінь повідомив, що на даний момент під загрозою знаходяться Харків, Вінниця, Запоріжжя і Кропивницький.

"Найгірша ситуація сьогодні склалася в Харкові, Кропивницькому та Запоріжжі. У Харкові вже рахунок йде на дні. В Києві залишилося хлору ще десь на місяць", – повідомив він.

Шкінь пояснив, що для виходу з ситуації, що створилася, необхідно домовиться з підприємством "ДніпроАзот", яке в червні 2018 року заявило, що припиняють постачання і зупиняють виробництво рідкого хлору, що і призвело до складної ситуації з знезараженням питної води. Основною причиною "ДніпроАзот" назвав підвищення ціни на газ.

За словами голови асоціації Укрводканалэкология, іншого виходу на даний момент немає, так як швидко перейти на інший спосіб знезараження питної води у багатьох містах зараз неможливо.

Відомо, що наприкінці червня були досягнуті домовленості з керівництвом підприємства "ДніпроАзот", але на даний момент вони так і не відновили свою роботу.

Нагадаємо, у Миколаєві з 16 липня обмежили подачу питної води з-за браку хлору для її знезараження.

Відео: STYLER.rbc.ua