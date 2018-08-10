Сдавала в аренду: в Хмельницком женщина торговала своими детьми

Коллаж РБК-Украина

Женщина сдавала детей за плату для попрошайничества

В Хмельницком 32-летняя женщина сдавала в аренду двухлетнего и шестилетнего сыновей для того, чтобы с ними попрошайничали другие. Об этом сообщает издание Inforesist, ссылаясь на прокуратуру Хмельницкой области.

"Уроженка Винницкой области, проживая в г. Хмельницкий, активно подыскивала потенциальных клиентов для дальнейшей передачи детей за соответствующую плату в "посуточную аренду" для принуждения к попрошайничеству", - сообщили в прокуратуре.

Женщину было задержано, когда она получала деньги в размере пяти тысяч гривен от клиента. В данный момент жизни и здоровью мальчиков ничего не угрожает, их передали сотрудникам соответствующих социальных служб.

Фото: inforesist.org

Открыто досудебное расследование по ч.3 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины.

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