Здавала в оренду: у Хмельницькому жінка торгувала своїми дітьми

Коллаж РБК-Украина

Жінка здавала дітей за плату для жебракування

У Хмельницькому 32-річна жінка здавала в оренду дворічного та шестирічного синів для того, щоб з ними жебракували інші. Про це повідомляє видання Inforesist, посилаючись на прокуратуру Хмельницької області.

"Уродженка Вінницької області, проживаючи в м. Хмельницький, активно підшукувала потенційних клієнтів для подальшої передачі дітей за відповідну плату в "оренду" для примушення до жебрацтва", - повідомили в прокуратурі.

Жінку було затримано, коли вона отримувала гроші в розмірі п'яти тисяч гривень від клієнта. У даний момент життю і здоров'ю хлопчиків нічого не загрожує, їх передали співробітникам відповідних соціальних служб.

Фото: inforesist.org

Відкрито досудове розслідування за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України.

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