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"Сделали своей профессией": эксперт высказался о "зарезервированной" любви к родине

STYLERLIFE        27.03.2018 - 22:47
Фото: Александр Гиманов / УНИАН
Фото: Александр Гиманов / УНИАН

По его словам, обычным людям соревноваться в этих чувствах нет смысла

Политики превратили понятие любовь к родине в профессию. Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких, пишет "Слово і діло".

"Любовь к родине" сделали своей профессией представители "политического класса". Причем сразу зарезервировали эту профессию за собой. Попасть в круг этих технократов и профессионалов практически нереально", - сказал он.

По словам эксперта, социальный прогресс не стоит на месте.

"И если кто-то помнит из курса политэкономии, одним из критериев развития является степень разделения труда, а соответственно и количество профессий", - отметил он.

Гладких добавил, что некоторые профессии потеряли свою актуальность, но появились другие.

"Независимая Украина хоть и потеряла такие профессии как, например, инженер-авиаконструктор или физик-ядерщик, тем не менее, на своем пути к аграрной сверхдержаве также "эволюционирует", поэтому разделение труда углубляется, профессии дифференцируются. И вот, наконец, есть основания утверждать, "есть такая профессия - любить тех, кто любит родину", - сказал эксперт.

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Теги: патриотизм
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