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"Зробили своєю професією": експерт висловився про "зарезервовану" професійної любов до батьківщини

STYLERLIFE        27.03.2018 - 22:47
Фото: Олександр Гіманов / УНІАН
Фото: Олександр Гіманов / УНІАН

За його словами, звичайним людям змагатися в цих почуттях немає сенсу

Політики перетворили поняття любов до батьківщини в професію. Про це заявив політичний експерт Валентин Гладких, пише "Слово і діло".

"Любов до батьківщини" зробили своєю професією представники "політичного класу". Причому відразу зарезервували цю професію за собою. Потрапити в коло цих технократів і професіоналів практично нереально", - сказав він.

За словами експерта, соціальний прогрес не стоїть на місці.

"І якщо хтось пам'ятає з курсу політекономії, одним із критеріїв розвитку є ступінь поділу праці, а відповідно й кількість професій", - зазначив він.

Гладких додав, що деякі професії втратили свою актуальність, але з'явилися інші.

"Незалежна Україна хоч і втратила такі професії як, наприклад, інженер-авіаконструктор або фізик-ядерник, проте, на своєму шляху до аграрної наддержави також "еволюціонує", тому поділ праці поглиблюється, професії диференціюються. І ось, нарешті, є підстави стверджувати, "є така професія - любити тих, хто любить батьківщину", - сказав експерт.

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Теги: патриотизм
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