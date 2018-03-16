В семье Трампа назрел развод

Пара уже подала документы на расторжение брака

Жена Дональда Трампа-младшего подала на развод. 40-летняя Ванесса Трамп сама приняла решение о расторжении их союза и подала документы. Об этом сообщает ​Page Six со ссылкой на свои источники.

Против развода не возражают оба супруга. Поэтому маловероятно, что начнутся долгие тяжбы об опеке над пятью детьми или о разделе имущества. Из причин расторжения брака источники называют тот факт, что Ванесса в последнее время была очень недовольна разъездами супруга, а он очень увлекается путешествиями. К тому же, она тяжело переживала пристальное внимание со стороны общественности после вступления ее свекра в должность президента США.

Фото: Супруги с дочерью (facebook.com DonaldJTrumpJr)

Дональд Трамп-младший и Ванесса Кей поженились 12 лет назад, пара воспитывает пятерых детей.

Фото: Пара поженилась 12 лет назад (instagram.com-donaldjtrumpjr)

Отметим, что Дональд-младший— страстный охотник, поэтому отправляться в путешествие он предпочитает без домочадцев.

Фото: Дональд Тамп-младший (Instagram)

"Ванесса – преданная мать, но все больше и больше времени она проводит в одиночестве дома со своими детьми", - сообщают источники.

Пара официально подтвердила информацию о грядущем разводе, на их совместное заявление ссылается NBC News. В нем супруги заявили, что "решили пойти разными путями".

"У нас пятеро прекрасных детей, и они остаются нашим главным приоритетом", — сказано в документе.

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