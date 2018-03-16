В сім'ї Трампа назріло розлучення

Пара вже подала документи на розірвання шлюбу

Дружина Дональда Трампа-молодшого подала на розлучення. 40-річна Ванесса Трамп сама прийняла рішення про розірвання їхнього союзу і подала документи. Про це повідомляє Page Six з посиланням на свої джерела.

Проти розлучення не заперечують обоє. Тому малоймовірно, що почнуться довгі позови про опіку над п'ятьма дітьми або про розділ майна. З причин розірвання шлюбу джерела називають той факт, що Ванесса останнім часом була дуже незадоволена роз'їздами дружина, а він дуже захоплюється подорожами. До того ж, вона важко переживала пильну увагу з боку громадськості після вступу її свекра на посаду президента США.

Фото: Подружжя з дочкою (facebook.com DonaldJTrumpJr)

Дональд Трамп-молодший і Ванесса Кей одружилися 12 років тому, пара виховує п'ятьох дітей.

Фото: Пара одружилася 12 років тому (instagram.com-donaldjtrumpjr)

Зазначимо, що Дональд-молодший— пристрасний мисливець, тому вирушати в подорож він воліє без домочадців.

Фото: Дональд Тамп-молодший (Instagram)

"Ванесса – віддана мати, але все більше і більше часу вона проводить на самоті вдома зі своїми дітьми", - повідомляють джерела.

Пара офіційно підтвердила інформацію про майбутнє розлучення, на їх спільну заяву посилається NBC News. У ньому подружжя заявили, що вирішили піти різними шляхами".

"У нас п'ятеро чудових дітей, і вони залишаються нашим головним пріоритетом", — сказано в документі.

Читайте також Арнольд Шварценеггер натякнув про вплив "русскіх" на Дональда Трампа.

