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"Серии ВР": в оккупированном Крыму обнаружили странное авто из Украины (фото)

STYLERLIFE        08.06.2018 - 09:01
Фото: wikimapia
Фото: wikimapia

В сети предполагают, что у машины депутатские номера

В аннексированном Россией Крыму, в городе Севастополь, был замечен автомобиль с украинским спецномером серии ВР. Соответствующее фото опубликовано на странице "КРЫМский бандеровец" в соцсети Twitter.

"Крым. Сегодня на Айвазовского в оккупированном Севастополе замечена машина из автопарка Верховной Рады Украины с номером АА 0059 ВР. Что за птица и какого х*ена тут спокойно делает?" – написали в сети.

Фото: twitter.com/CrimeaUA1

"Август 2017, Феодосия, этот же пепелац", - отметили в комментариях.

Скриншот (platesmania.com)

"ВР не означает, что из Рады. На бусе у меня тоже были ВР, и что?" - добавили в сети.

"Не обязательно из Верховной Рады. Такие номера можно было купить за 500 баксов у знакомого гаишника или депутаты брали своему окружению", - рассказал один из пользователей.

Скриншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)

Скриншот комментариев (twitter.com/CrimeaUA1)

Ранее сообщалось, что украинские артисты собрались на музыкальный фестиваль в Россию.

Срочная новость за 7 июня (видео: РБК-Украина)

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Теги: Крым, автомобиль, номера, ВР
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