"Серії ВР": в окупованому Криму виявили дивне авто з України (фото)

У мережі припускають, що у машини депутатські номери
В анексованому Росією Криму, в місті Севастополь, був помічений автомобіль з українським спецномером серії ВР. Відповідне фото опубліковано на сторінці "Кримський бандерівець" в соцмережі Twitter.
"Крим. Сьогодні на Айвазовського в окупованому Севастополі помічена машина з автопарку Верховної Ради України з номером АА 0059 ВР. Що за птах і якого х*ена тут спокійно робить?" – написали в мережі.
Фото: twitter.com/CrimeaUA1
"Серпень 2017, Феодосія, цей же пепелац", - зазначили в коментарях.
Скріншот (platesmania.com)
"ВР не означає, що з Ради. На бусі у мене теж були ВР, і що?" - додали в мережі.
"Не обов'язково з Верховної Ради. Такі номери можна було купити за 500 баксів у знайомого даішника або депутати брали своєму оточенню", - розповів один з користувачів.
Скріншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)
Скріншот коментарів (twitter.com/CrimeaUA1)
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Термінова новина за 7 червня (відео: РБК-Україна)