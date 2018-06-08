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"Серії ВР": в окупованому Криму виявили дивне авто з України (фото)

STYLERLIFE        08.06.2018 - 09:01
Фото: wikimapia
Фото: wikimapia

У мережі припускають, що у машини депутатські номери

В анексованому Росією Криму, в місті Севастополь, був помічений автомобіль з українським спецномером серії ВР. Відповідне фото опубліковано на сторінці "Кримський бандерівець" в соцмережі Twitter.

"Крим. Сьогодні на Айвазовського в окупованому Севастополі помічена машина з автопарку Верховної Ради України з номером АА 0059 ВР. Що за птах і якого х*ена тут спокійно робить?" – написали в мережі.

Фото: twitter.com/CrimeaUA1

"Серпень 2017, Феодосія, цей же пепелац", - зазначили в коментарях.

Скріншот (platesmania.com)

"ВР не означає, що з Ради. На бусі у мене теж були ВР, і що?" - додали в мережі.

"Не обов'язково з Верховної Ради. Такі номери можна було купити за 500 баксів у знайомого даішника або депутати брали своєму оточенню", - розповів один з користувачів.

Скріншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)

Скріншот коментарів (twitter.com/CrimeaUA1)

Раніше повідомлялося, що українські артисти зібралися на музичний фестиваль в Росії.

Термінова новина за 7 червня (відео: РБК-Україна)

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Теги: Крым, автомобиль, номера, ВР
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