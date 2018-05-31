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В сети показали уничтожение позиции боевиков на Светлодарской дуге (видео)

STYLERLIFE        31.05.2018 - 15:52
Фото: instagram.com/military_tv_ua
Фото: instagram.com/military_tv_ua

Волонтер опроверг информационные вбросы о "выдуманных" победах ВСУ

В сети показали, как украинские военные уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге в Донецкой области. Соответствующее видео опубликовал волонтер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, удар нанесла группа К-2 при помощи 25-го батальона.

"Последние пару дней идет очень много информационного вброса, что, мол, все эти рассказы о победах ВСУ на Светлодарской дуге выдумка, нет видео и фото. А если есть, то на них ничего не видно", - отметил Мысягин.

"Вот свежее и полное видео, снятое с двух разных мест, как группа К-2 при помощи 25-го батальона разносит сепарскую позицию "Прыщ", она же "Фурункул", находящуюся в "Волшебном лесу" - разносит в щепки. И так разнесла, что даже бревен целых не осталось", - добавил волонтер.

Видео: Уничтожение позиции боевиков (YouTube/Yuriy Misyagin)

Скриншот поста (facebook.com/Юрий Мысягин)

Ранее в сети показали, как бойцы ООС уничтожили позицию боевиков.

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Теги: ВСУ, война на Донбассе, ООС
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