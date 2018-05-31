У мережі показали знищення позиції бойовиків на Світлодарській дузі (відео)

Волонтер спростував інформаційні закиди про "вигадані" перемоги ВСУ

У мережі показали, як українські військові знищили позицію бойовиків "Прищ" на Світлодарській дузі в Донецькій області. Відповідне відео опублікував волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За його словами, удар завдала група К-2 з допомогою 25-го батальйону.

"Останні пару днів йде дуже багато інформаційних закидів, що, мовляв, всі ці розповіді про перемоги ЗСУ на Світлодарській дузі вигадка, немає відео і фото. А якщо є, то на них нічого не видно", - зазначив Мисягін.

"Ось свіже та повне відео, зняте з двох різних місць, як група К-2 за допомогою 25-го батальйону розносить сепарську позицію "Прищ", вона ж "Фурункул", що знаходиться в "Чарівному лісі" - розносить вщент. І так рознесла, що, навіть, цілих колод не залишилося", - додав волонтер.

Відео: Знищення позиції бойовиків (YouTube/Yuriy Misyagin)

Скріншот поста (facebook.com/Юрій Мысягин)

Раніше в мережі показали, як бійці ООС знищили позицію бойовиків.

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