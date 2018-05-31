Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У мережі показали знищення позиції бойовиків на Світлодарській дузі (відео)

STYLERLIFE        31.05.2018 - 15:52
Фото: instagram.com/military_tv_ua
Фото: instagram.com/military_tv_ua

Волонтер спростував інформаційні закиди про "вигадані" перемоги ВСУ

У мережі показали, як українські військові знищили позицію бойовиків "Прищ" на Світлодарській дузі в Донецькій області. Відповідне відео опублікував волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За його словами, удар завдала група К-2 з допомогою 25-го батальйону.

"Останні пару днів йде дуже багато інформаційних закидів, що, мовляв, всі ці розповіді про перемоги ЗСУ на Світлодарській дузі вигадка, немає відео і фото. А якщо є, то на них нічого не видно", - зазначив Мисягін.

"Ось свіже та повне відео, зняте з двох різних місць, як група К-2 за допомогою 25-го батальйону розносить сепарську позицію "Прищ", вона ж "Фурункул", що знаходиться в "Чарівному лісі" - розносить вщент. І так рознесла, що, навіть, цілих колод не залишилося", - додав волонтер.

Відео: Знищення позиції бойовиків (YouTube/Yuriy Misyagin)

Скріншот поста (facebook.com/Юрій Мысягин)

Раніше в мережі показали, як бійці ООС знищили позицію бойовиків.

Термінова новина за 30 травня: Аркадій Бабченко живий (відео: РБК-Україна)

Йому було 23 роки: на Буковині попрощалися з загиблим на Донбасі бійцем (фото) "Виросла на полігонах": українців захопила 33-річна жінка-офіцер (фото)
Теги: ВСУ, война на Донбассе, ООС
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top