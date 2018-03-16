В сети показали, как мужчина дерзко обворовал пенсионера (видео)

Инцидент произошел в Броварах

В сети показали видео дерзкой кражи из кармана пенсионера под Киевом. Инцидент произошел в Броварах. В ролике видно, что ничего не подозревающий мужчина говорит в окошке с кассиром, в это время его обворовывает молодой парень. Видео преступления опубликовали на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Бровари, район Порошинка. Може пора відривати за таке руки ??? Опубліковано Романом Тараненком 15 березень 2018 р.

Видео: Кража кошелька (facebook.com/groups/moibrovar)

Пользователи сети возмутились инцидентом и пишут гневные комментарии. Многие считают, что за такое нужно отрубить руку.

"Нужно найти этого вора и привселюдно отрубить левую руку, плюс крутить видео этой расплаты по ТВ, чтобы донести таким же ворам, что будет с ними при попытке что-то украсть. Только кардинальные меры дадут результат!" - написал Алексей Байрак.

"Когда этим дебилам уже расскажут про существования видеокамер...наверное, уже только в камере", - прокомментировал Павел Торжевский.

"И головы в том числе! Как же уже достали эти уголовники! Сколько можно сажать и выпускать?! Средневековье наше все, украл - отрубили руку. На второй раз на казнь! И только так", - написал Юрий Балымов.

"Самое интересное, что касир это все видит, монитор на котором камеры в зоне видения, всегда стоит", - написал Александр Чайковский.

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, что в Киеве обокрали квартиру посла Франции в Украине, злоумышленник похитил имущество стоимостью 740 тыс. гривен.