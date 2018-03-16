В мережі показали, як чоловік нахабно обікрав пенсіонера (відео)

Інцидент стався в Броварах
У мережі показали відео зухвалої крадіжки з кишені пенсіонера під Києвом. Інцидент стався в Броварах. У ролику видно, що нічого не підозрюючий чоловік розмовляє у віконці з касиром, в цей час його обкрадає молодий хлопець. Відео злочину опублікували на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.
Бровари, район Порошинка. Може пора відривати за таке руки ???Опубліковано Романом Тараненком 15 березень 2018 р.
Відео: Крадіжка гаманця (facebook.com/groups/moibrovar)
Користувачі мережі обурені інцидентом і пишуть гнівні коментарі. Багато хто вважає, що за таке потрібно відрубати руку.
"Потрібно знайти цього злодія і привселюдно відрубати ліву руку, плюс крутити відео цієї розплати по ТБ, щоб донести таким же злодіям, що буде з ними при спробі щось вкрасти. Тільки кардинальні заходи дадуть результат!" - написав Олексій Байрак.
"Коли цим дебілам вже розкажуть про існування відеокамер...напевно, вже тільки в камері", - прокоментував Павло Торжевський.
"І голови в тому числі! Як вже дістали ці злочинці! наскільки можна садити, і випускати?! Середньовіччя наше все, вкрав -відрубали руку. На другий раз на страту! І тільки так", - написав Юрій Балимов.
Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Нагадаємо, що в Києві обікрали квартиру посла Франції в Україні, зловмисник викрав майно вартістю 740 тис. гривень.