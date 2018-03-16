В мережі показали, як чоловік нахабно обікрав пенсіонера (відео)

Інцидент стався в Броварах

У мережі показали відео зухвалої крадіжки з кишені пенсіонера під Києвом. Інцидент стався в Броварах. У ролику видно, що нічого не підозрюючий чоловік розмовляє у віконці з касиром, в цей час його обкрадає молодий хлопець. Відео злочину опублікували на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.

Бровари, район Порошинка. Може пора відривати за таке руки ??? Опубліковано Романом Тараненком 15 березень 2018 р.

Відео: Крадіжка гаманця (facebook.com/groups/moibrovar)

Користувачі мережі обурені інцидентом і пишуть гнівні коментарі. Багато хто вважає, що за таке потрібно відрубати руку.

"Потрібно знайти цього злодія і привселюдно відрубати ліву руку, плюс крутити відео цієї розплати по ТБ, щоб донести таким же злодіям, що буде з ними при спробі щось вкрасти. Тільки кардинальні заходи дадуть результат!" - написав Олексій Байрак.

"Коли цим дебілам вже розкажуть про існування відеокамер...напевно, вже тільки в камері", - прокоментував Павло Торжевський.

"І голови в тому числі! Як вже дістали ці злочинці! наскільки можна садити, і випускати?! Середньовіччя наше все, вкрав -відрубали руку. На другий раз на страту! І тільки так", - написав Юрій Балимов.

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, що в Києві обікрали квартиру посла Франції в Україні, зловмисник викрав майно вартістю 740 тис. гривень.