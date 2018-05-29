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В сети показали видео прощания с погибшим на Донбассе сотрудником СБУ

STYLERLIFE        29.05.2018 - 17:19
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Похороны прошли в Тернополе

В сети показали видео прощания с одним из сотрудников СБУ Русланом Муляром, который погиб на Донбассе. Также во время спецоперации с ним погиб прапорщик Юрий Журавлев. Видео опубликовано на странице "Країни іншої не треба" в Facebook.

 

Вчора Тернопіль прощався із загиблим на Донбасі співробітником СБУ Русланом Муляром. Вічна пам"ять!

Опубліковано Оніщенко Людмилою 29 травня 2018 р.

"Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, привлеченных к операции Объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО "А", еще один тяжело ранен", - говорится в сообщении СБУ.

Как ранее писал Styler, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в Луганской области при обстреле погибли два сотрудника Службы безопасности Украины.

В апреле Украина потеряла 11 защитников

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Теги: смерть, СБУ
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