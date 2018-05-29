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У мережі показали відео прощання із загиблим на Донбасі співробітником СБУ

STYLERLIFE        29.05.2018 - 17:19
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Похорони пройшли в Тернополі

У мережі показали відео прощання з одним із співробітників СБУ Русланом Муляром, який загинув на Донбасі. Також під час спецоперації з ним загинув прапорщик Юрій Журавльов. Відео опубліковано на сторінці "Країни іншої не треба" Facebook.

 

Вчора Тернопіль прощався із загиблим на Донбасі співробітником СБУ Русланом Муляром. Вічна пам"ять!

Опубліковано Оніщенко Людмилою 29 травня 2018 р.

"Під час виконання бойового завдання група співробітників СБУ, залучених до операції Об'єднаних сил, потрапила під артилерійський обстріл. Загинули двоє військовослужбовців ЦСО "А", ще один важко поранений", - йдеться в повідомленні СБУ.

Як раніше писав Styler, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в Луганській області при обстрілі загинули два працівника Служби безпеки України.

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Теги: смерть, СБУ
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