В сети показали, как выглядит рынок в Черновцах после ужасного пожара (фото)

Правоохранители выясняют обстоятельства данного происшествия

В сети показали, как выглядит Калиновский рынок в Черновцах после ужасного пожара. Фото состояния того места, где был рынок, опубликовал Олег Корягин на странице сообщества "СтопХам Буковина" в Facebook.

Фото: Калиновский рынок в Черновцах после пожара (facebook.com/СтопХам Буковина)

На странице сообщества "Цікаві Чернівці" в Facebook рассказали, как местные предприниматели решают последствия этого инцидента.

Фото: Калиновский рынок в Черновцах после пожара (facebook.com/СтопХам Буковина)

Сообщается, что в настоящее время администрацией Калиновского рынка принято решение о прекращении начисления платы за пользование торговыми объектами в зоне возгорания и прилегающей к ней территории.

Фото: Калиновский рынок в Черновцах после пожара (facebook.com/СтопХам Буковина)

Администрация КП МТК "Калиновский рынок" обратилась к городским властям с вопросом восстановления поврежденных торговых объектов за счет предприятия.

Как сообщает в ГУ Нацполиции Украины в Черновицкой области, по факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 8-ми лет.

Также в полиции отмечают, что о виноватых говорить еще рано - проводится досудебное расследование, в ходе которого и будут установлены все обстоятельства данного происшествия.

Скриншот поста (facebook.com/interestingchernivtsi)

Ранее сообщалось, что в Черновцах горел один из крупнейших рынков Украины.