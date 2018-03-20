У мережі показали, як виглядає ринок у Чернівцях після жахливої пожежі (фото)

Правоохоронці з'ясовують обставини даної події
У мережі показали, як виглядає Калинівський ринок у Чернівцях після жахливої пожежі. Фото стану того місця, де був ринок, опублікував Олег Корягін на сторінці спільноти "СтопХам Буковина" Facebook.
Фото: Калинівський ринок у Чернівцях після пожежі (facebook.com/СтопХам Буковина)
На сторінці спільноти "Цікаві Чернівці" у Facebook розповіли, як місцеві підприємці вирішують наслідки цього інциденту.
Фото: Калинівський ринок у Чернівцях після пожежі (facebook.com/СтопХам Буковина)
Повідомляється, що в даний час адміністрацією Калинівського ринку прийнято рішення про припинення нарахування плати за користування торговими об'єктами у зоні спалаху і прилеглої до неї території.
Фото: Калинівський ринок у Чернівцях після пожежі (facebook.com/СтопХам Буковина)
Адміністрація КП МТК "Калинівський ринок" звернулася до міської влади з питанням відновлення пошкоджених торгових об'єктів за рахунок підприємства.
Як повідомляє ГУ Нацполиции України в Чернівецькій області, за фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3-х до 8-ми років.
Також у поліції зазначають, що про винних говорити ще рано - проводиться досудове розслідування, в ході якого будуть встановлені всі обставини даної події.
Скріншот поста (facebook.com/interestingchernivtsi)
Раніше повідомлялося, що у Чернівцях горів один з найбільших ринків України.