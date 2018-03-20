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У мережі показали, як виглядає ринок у Чернівцях після жахливої пожежі (фото)

STYLERLIFE        20.03.2018 - 19:21
Фото: Калинівський ринок у Чернівцях після пожежі (facebook.com/СтопХам Буковина)
Фото: Калинівський ринок у Чернівцях після пожежі (facebook.com/СтопХам Буковина)

Правоохоронці з'ясовують обставини даної події

У мережі показали, як виглядає Калинівський ринок у Чернівцях після жахливої пожежі. Фото стану того місця, де був ринок, опублікував Олег Корягін на сторінці спільноти "СтопХам Буковина" Facebook.

Фото: Калинівський ринок у Чернівцях після пожежі (facebook.com/СтопХам Буковина)

На сторінці спільноти "Цікаві Чернівці" у Facebook розповіли, як місцеві підприємці вирішують наслідки цього інциденту.

Фото: Калинівський ринок у Чернівцях після пожежі (facebook.com/СтопХам Буковина)

Повідомляється, що в даний час адміністрацією Калинівського ринку прийнято рішення про припинення нарахування плати за користування торговими об'єктами у зоні спалаху і прилеглої до неї території.

Фото: Калинівський ринок у Чернівцях після пожежі (facebook.com/СтопХам Буковина)

Адміністрація КП МТК "Калинівський ринок" звернулася до міської влади з питанням відновлення пошкоджених торгових об'єктів за рахунок підприємства.

Як повідомляє ГУ Нацполиции України в Чернівецькій області, за фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3-х до 8-ми років.

Також у поліції зазначають, що про винних говорити ще рано - проводиться досудове розслідування, в ході якого будуть встановлені всі обставини даної події.

Скріншот поста (facebook.com/interestingchernivtsi)

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях горів один з найбільших ринків України.

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Теги: Черновцы, пожар
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