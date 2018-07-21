В сети появились снимки с празднования освобождения Торецка

Фото: (twitter.com/subwayriwer)

В ходе мероприятия был запущен украинский флаг в сторону Горловки

21 июля на центральной площади Торецка празднуется 4 года с момента освобождения города от российских оккупантов. Фотографии с мероприятия опубликовал пользователь Исус Навин в Twitter.

Фото: (twitter.com/subwayriwer)

"Поприсутствовал только что при запуске флага в честь Дня освобождения Торецка. С розвилки где памятник", — пишет Навин в социальной сети.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/subwayriwer

Пользователь также сообщает, что ему, как уроженцу Горловки грустно смотреть на праздник.

"А вот и само мероприятие. На котором мне, как горловчанину, было очень и очень, и очень грустно. Если вы понимаете о чем я...", – добавил он в другой публикации.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/subwayriwer

Фото: (twitter.com/subwayriwer)

Празднование освобождения города было организовано общественной организацией "Твоє нове місто" при поддержке военно-гражданской администрации Торецка, общественной сети "СВОЇ" и творческого объединения "Музичний батальйон". В процессе мероприятия проводится ряд церемоний, а также музыкальный концерт, посвященные освобождению города от оккупантов.

Фото: (twitter.com/subwayriwer)

Начало мероприятия — в 16:00. В программе запланированы выставка образцов военной техники и стрелкового оружия, праздничный концерт с участием Андрея Антоненко Riffmaster, Пианиста Майдана, Бориса Севастьянова, группы "TARuta". Ведущий — шоумен Дмитрий Оськин.

Также в ходе мероприятия пройдут выступления представителей ООС, подразделений, освобождавших город Торецк, руководителя ДонОГА, Национальной полиции. Во время концерта будет работать полевая кухня, акция "Передай флаг в Торецк" и уличная торговля. Завершится празднование освобождения Торецка концертом в 19:00.

Кстати, недавно российская омбудсмен Татьяна Москалькова пообщалась с незаконно осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым.

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Видео: (video.rbc.ua)