У мережі з'явилися знімки з відзначення визволення Торецька

В ході заходу було запущено український прапор у бік Горлівки
21 липня на центральній площі Торецька святкується 4 роки з моменту звільнення міста від окупантів. Фотографії з заходу опублікував користувач Ісус Навин Twitter.
Фото: (twitter.com/subwayriwer)
"Був присутній тільки що при запуску прапора на честь Дня визволення Торецка. З розвилки де пам'ятник", — пише Навин в соціальній мережі.
Скріншот поста облікового запису twitter.com/subwayriwer
Користувач також повідомляє, що йому, як уродженцю Горлівки сумно дивитися на свято.
"А ось і сам захід. На якому мені, як горлівчанину, було дуже і дуже, і дуже сумно. Якщо ви розумієте про що я...", – додав він в іншій публікації.
Скріншот поста облікового запису twitter.com/subwayriwer
Фото: (twitter.com/subwayriwer)
Святкування визволення міста було організовано громадською організацією "Твоє нове місто" за підтримки військово-цивільної адміністрації Торецька, громадської мережі "СВОЇ" та творчого об'єднання "Музичний батальйон". У процесі заходу проводиться ряд церемоній, а також музичний концерт, присвячені визволенню міста від окупантів.
Фото: (twitter.com/subwayriwer)
Початок заходу — о 16:00. У програмі заплановані виставка зразків військової техніки та стрілецької зброї, святковий концерт за участю Андрія Антоненко Riffmaster, Піаніста Майдану, Бориса Севастьянова, групи "TARuta". Ведучий — шоумен Дмитро Оськін.
Також під час заходу відбудуться виступи представників ОГС, підрозділів, які звільняли місто Торецьк, керівника ДонОГА, Національної поліції. Під час концерту буде працювати польова кухня, акція "Передай прапор в Торецьк" і вулична торгівля. Завершиться святкування визволення Торецька концертом в 19:00.
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Відео: (video.rbc.ua)