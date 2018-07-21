У мережі з'явилися знімки з відзначення визволення Торецька

Фото: (twitter.com/subwayriwer)

В ході заходу було запущено український прапор у бік Горлівки

21 липня на центральній площі Торецька святкується 4 роки з моменту звільнення міста від окупантів. Фотографії з заходу опублікував користувач Ісус Навин Twitter.

Фото: (twitter.com/subwayriwer)

"Був присутній тільки що при запуску прапора на честь Дня визволення Торецка. З розвилки де пам'ятник", — пише Навин в соціальній мережі.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/subwayriwer

Користувач також повідомляє, що йому, як уродженцю Горлівки сумно дивитися на свято.

"А ось і сам захід. На якому мені, як горлівчанину, було дуже і дуже, і дуже сумно. Якщо ви розумієте про що я...", – додав він в іншій публікації.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/subwayriwer

Фото: (twitter.com/subwayriwer)

Святкування визволення міста було організовано громадською організацією "Твоє нове місто" за підтримки військово-цивільної адміністрації Торецька, громадської мережі "СВОЇ" та творчого об'єднання "Музичний батальйон". У процесі заходу проводиться ряд церемоній, а також музичний концерт, присвячені визволенню міста від окупантів.

Фото: (twitter.com/subwayriwer)

Початок заходу — о 16:00. У програмі заплановані виставка зразків військової техніки та стрілецької зброї, святковий концерт за участю Андрія Антоненко Riffmaster, Піаніста Майдану, Бориса Севастьянова, групи "TARuta". Ведучий — шоумен Дмитро Оськін.

Також під час заходу відбудуться виступи представників ОГС, підрозділів, які звільняли місто Торецьк, керівника ДонОГА, Національної поліції. Під час концерту буде працювати польова кухня, акція "Передай прапор в Торецьк" і вулична торгівля. Завершиться святкування визволення Торецька концертом в 19:00.

До речі, нещодавно російська омбудсмен Тетяна Москалькова поспілкувалася з незаконно засудженим у Росії українським режисером Олегом Сенцовым.

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Відео: (video.rbc.ua)