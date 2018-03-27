В сети рассказали, у кого из депутатов Рады больше всего оружия (инфографика)

Также стало известно о самой "вооруженной" парламентской фракцией

В сети сообщили, кто из депутатов владеет самым большим количеством оружия. Об этом сообщает Bihus.info.

Самым любителем оружия оказался Нестор Шуфрич, который указал коллекцию из 156 единиц огнестрельного оружия.

На втором месте оказался его коллега из "Оппозиционного блока" Михаил Добкин. В его декларации - 18 охотничьих ружей и карабинов с оптическими прицелами и даже приборами ночного видения таких марок, как Cosmi, Holland&Holland, Krieghoff, Petter Hofer и J. Koschat.

На третьем месте оказался нардеп Геннадий Бобов. Он владеет тремя гладкоствольными ружьями Krieghoff, Merkel, Winchester, тремя охотничьими карабинами на базе автомата Калашникова, винтовкой Walther G22, карабином Browning BAR и травматическим пистолетом Форт 12Р.

Виталий Хомутынник занял четвертое место. У него 6 охотничьих ружей и карабинов SCAR, Blaser, Lebeau-Courally, Merkel и Sauer.

Замыкает пятерку лидеров Юрий Мирошниченко. В его декларации - 5 охотничьих винтовок марок H-S Precision, Mauser и Dakota.

Уточняется, что 87 депутатов Верховной Рады владеют 323 единицами огнестрельного оружия, что составляет 18% от всего зарегистрированного в Украине оружия в 2016 году.

Самой "вооруженной" парламентской фракцией стал "Оппозиционный блок" - его депутаты задекларировали 188 единиц огнестрельного оружия. 40 наградными "стволами" владеют депутаты "Народного фронта". На третьем месте - "Блок Петра Порошенко" с 27 наградных пистолетами.

Фото bihus.info

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